Incendio in casa ad Albignasego: anziana muore carbonizzata

Un incendio è scoppiato lunedì mattina all'interno di un'abitazione di via Santa Eurosia ad Albignasego all'interno dell'abitazione di Cesarina Minozzi, anziana di 86 anni, notissima in paese per aver gestito per diversi anni quello che attualmente è denominato il Bar Stella.

L'incendio

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 11 della mattina di lunedì 5 ottobre. I pompieri sono corsi al civico 4 dove sono rimasti fino alle 13 per domare le fiamme e per i rilievi. All'interno dell'abitazione i soccorritori hanno trovato una donna anziana deceduta. Si tratta di una persona che viveva da sola, madre di una figlia e da tempo vedova. La donna per tantissimo tempo aveva gestito la nota "Osteria Cesarina", proprio sotto l'abitazione distrutta dalle fiamme e attualmente in mano a una famiglia cinese che per prima ha tentato di salvare la donna.

Sgomento

In paese c'è forte sgomento visto quanto accaduto e dato che la signora Cesarina era conosciuta oltre che per la gestione del locale anche per la frequentazione assidua della parrocchia di San Tommaso e per aver da giovane organizzato le gite culturali. Sul posto hanno lavorato i carabinieri del Norm di Abano Terme e quelli della locale stazione che hanno eseguito tutti gli accertamenti insieme ai pompieri. A provocare il rogo sarebbe stato il corto circuito di una stufetta elettrica.