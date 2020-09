Un escavatore prende fuoco nella notte: era parcheggiato all'interno di un cantiere

Ha preso fuoco nella notte rischiando di mandare in fumo l’intero cantiere. Un escavatore è andato a fuoco all’interno di una ditta.

La vicenda

Era la notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre quando un escavatore ha preso fuoco all’interno del cantiere “Europadova” in via Monte Rosa, a Ponte San Nicolò. Il mezzo è di proprietà di una ditta di Polverara, la “Euro Sas”. A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco e con loro sono arrivati anche i carabinieri: il mezzo è stato danneggiato parzialmente e fortunatamente non c’è nessun ferito. I danni, invece, saranno da quantificare.