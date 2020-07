Esplode la batteria della bici elettrica: distrutto appartamento di studenti, palazzina sgomberata

Terrore nella notte in una palazzina di via Monte Suello in una perpendicolare di via Vicenza in zona Porta Trento dove un appartamento abitato da studenti è andato distrutto dalle fiamme dopo l'esposione causata da un malfunzionamento del carica batterie di una bici elettrica.

L'intervento

Il rogo sarebbe divampato al civico 6, al primo piano della palazzina che è stata interamente invasa dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 oltre alle volanti. In totale sono stati evacuati 11 nuclei familiari e 17 persone. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Notizia in aggiornamento