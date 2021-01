Incendio in una falegnameria: danni per oltre 100mila euro, leggermente ferito il titolare

Paura nella notte tra martedì e mercoledì in via Euganea a Treponti di Teolo dove ha preso fuoco una falegnameria e restauro mobili di proprietà di un uomo del posto. Si tratta di una ditta individuale.

Il rogo

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Abano Terme con i pompieri che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I danni, ancora in via di quantificazione, si aggirerebbero sui 100mila euro. Leggermente ferito per le ustioni alle mani anche il titolare, intervenuto in un primo momento, e che è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Ancora da chiarire quale sia stato l'innesco.

Notizia in aggiornamento