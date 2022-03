Incendio in un condominio, palazzo evacuato e due persone intossicate

Un incendio è divampato in un palazzo a Tencarola, in via Carso. Le fiamme sono partite forse dal sotto tetto e tutto l'edificio è stato evacuato.

L'incendio

Poco dopo le 16 di lunedì 7 marzo un incendio ha costretto i condomini a lasciare il proprio appartamento. Tre persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state prese in cura dal personale del 118 mentre i vigili del fuoco arrivati da Padova e Abano Terme si occupavano delle fiamme. Sembra che una scintilla sia stata prodotta dagli operai che stavano lavorando nel sotto tetto per una ristrutturazione: stavano fissano una guaina con la fiamma ossidrica. Sono tre le famiglie che dovranno passare la notte fuori casa e il Comune sta cercando un alloggio.