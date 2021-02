Cortocircuito del frigorifero, scoppia l'incendio: padrona di casa intossicata

È rimasta leggermente intossicata dopo che la sua cucina ha preso fuoco. Il frigo è ormai inutilizzabile e il resto della stanza è stato annerito dalle fiamme.

L’incendio

Alle 11 di venerdì 19 febbraio una scintilla dietro al frigorifero di una casa in via Umberto I a Santa Margherita d’Adige a Borgo Veneto ha fatto scatenare le fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati da Este con la sirena spiegata, un’autopompa, un’autobotte e cinque operatori che come prima cosa hanno portato fuori la proprietaria. Le hanno dato dell’ossigeno in attesa dell’ambulanza e ci hanno messo due ore a spegnere completamente l’incendio.