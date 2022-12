Garage divorato dalle fiamme: i vigili del fuoco evitano che l'incendio si propaghi

Quando la giornata di Natale inizia nel peggiore dei modi: un incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 25 dicembre, in un garage.

I fatti

Le fiamme si sono sprigionate intorno a mezzogiorno in via Lauro a Cadoneghe, interessando un garage, andato completamente distrutto: il pronto intervento dei vigili del fuoco, precipitatisi sul posto, ha consentito di spegnere il rogo, evitando così che potesse interessare l'intera abitazione. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta, ma non è da escludere che a innescare le fiamme possa essere stato un corto circuito. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita: le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore, con la bonifica e messa in sicurezza del garage.