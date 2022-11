Incendio in abitazione: miracolosamente illesa l'anziana proprietaria

Paura oggi pomeriggio, 22 novembre, alle 14,30 ad Urbana in provincia di Padova in via Rostello per un incendio in abitazione. Decine di residenti, allertati dall'arrivo dei mezzi di soccorso, nonostante le condizioni meteo avverse, hanno assistito a debita distanza alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Quando hanno appreso che la proprietaria si era messa in salvo, hanno tirato un sospiro di sollievo.

I fatti

Il rogo è scoppiato per cause accidentali e in pochi minuti ha provocato il crollo completo del tetto della casa. Da un'attenta analisi effettuata dai Vigili del fuoco, le fiamme si sono sprigionate dal mal funzionamento della canna fumaria. L'abitazione, una volta messa in sicurezza, è risultata inagibile. All'interno via abita una signora anziana che è riuscita miracolosamente a mettersi in salvo. In via Rostello ad Urbana, non appena è scattato l'allarme al 115 sono arrivate squadre di pompieri di Este, Abano Terme e Legnago. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono proseguite per tutta la giornata e soltanto nella nottata odierna a cavallo tra il 22 e il 23 novembre, si è provveduto a bonificare l'area e ha spegnere gli ultimi focolai. A scopo precauzionale in via Rostello è arrivato anche il personale medico del Suem 118, ma nessuno ha necessitato delle cure del pronto soccorso.