Prende fuoco la lavatrice e le fiamme invadono tutta la casa: due ore per spegnere l'incendio

Qualche scintilla e poi il fuoco. Un incendio si è sviluppato all’interno di una casa abitata da quattro persone e ad innescarlo è stata la lavatrice.

L’incendio

Erano quasi le undici di sera quando i vigli del fuoco hanno ricevuto una chiamata di aiuto. Una casa singola a Due Carrare, in via Mincana, stava andando a fuoco. Dentro c’erano una coppia e i due figli. La squadra di Abano Terme si è precipitata sul posto assieme al personale del 118 che, mentre i pompieri spegnevano l’incendio, verificava che la famiglia non avesse respirato troppo fumo. Nel giro di due ore l’abitazione è stata messa in sicurezza e sembra che l’incendio abbia preso il via da una lavatrice posizionata in uno dei bagni della casa. Nessun componente della famiglia è rimasto ferito.