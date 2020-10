Incendio in una legnaia rischia di distruggere l'intera abitazione: intervengono i pompieri

Paura nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Albignasego dove sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio visibile a diversi chilometri di distanza che poteva distruggere un'intera abitazione.

L'incendio

Alle 18.45 circa i pompieri sono accorsi in via Galileo Galilei per il rogo di una catasta di legno estesosi al cappotto dell’abitazione. I pompieri arrivati da Padova con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 21.