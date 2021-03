Partono le scintille: le fiamme distruggono un un magazzino di materiale edile

Ancora un incendio in provincia di Padova con un capannone adibito a magazzino che è stato distrutto dalle fiamme.

L'intervento

Alle 13 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Paltana a Pernumia per un incendio divampato all’interno di un deposito edile. Ingenti i danni ma nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Abano, Este e Padova con 2 autopompe, 2 autobotti e 16 operatori, coadiuvati dal funzionario di turno, hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno interessato parte del materiale depositato all’interno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.