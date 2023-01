Rogo a Mortise, Benciolini: «E' una casa del Comune. Sono in corso tutte le indagini del caso»

L'allarme è scattato ieri 25 gennaio alle 20:40 in via Bajardi all'altezza del centro commerciale La Corte, dove sorge un palazzo di sei piani di proprietà comunale. Il rogo si è sprigionato in un appartamento posto all'ultimo piano del palazzo, dove viveva la vittima, Angelina Favero. Ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire da cosa sia stato originato l'incendio, ma nel frattempo anche il Comune sta facendo la sua parte, essendo proprietaria di gran parte degli immobili. L'assessora alla casa Francesca Benciolini, che ieri è corsa subito sul posto, ha confermato che sono in corso perizie e indagini per verificare eventuali responsabilità, visto che la palazzina è di proprietà comunale.