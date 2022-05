Incendio nel seminterrato dell'ospedale di Montagnana: va a fuoco il gruppo di continuità

Il locale interrato dell'ospedale è stato invaso dal fumo, non si vedeva nulla. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e in tre ore l'incendio è stato domato.

L'incendio

Era mezzogiorno di mercoledì 18 maggio quando è scattato l'allarme per un incendio all'ospedale di Montagnana. Le fiamme si erano sprigionate all'interno di un locale interrato da un gruppo di continuità. All'interno non c'era nessuno perciò non ci sono feriti o intossicati. Il personale del servizio di sicurezza ha attuato le prime misure di emergenza e poi i vigili del fuoco hanno preso in mano la situazione. Arrivati da Este, sono entrati nei locali invasi dal fumo e sigillati dalle porte tagliafuoco. I pompieri si sono concentrati sulle fiamme del gruppo di continuità a supporto dei sistemi informatici: il gruppo è stato smontato e portato all'esterno mentre i locali sono stati arieggiati. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.