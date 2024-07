Incendio nella notte in una palazzina: evacuati tutti i residenti

Intervento dei vigili del fuoco, intorno a mezzanotte e mezza di sabato 13 luglio, per l'incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina, in via Padova a Conselve. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate dal distaccamento di Piove di Sacco e dalla centrale di Padova con un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, hanno lavorato 4 ore per spegnere il rogo. Tutte le persone all'interno dei quattro appartamenti sono riuscite a scendere in strada in attesa dei soccorsi. Due gli appartamenti dichiarati inagibili.

Presenti anche carabinieri ed il sindaco. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di controllo e bonifica sono terminate poco dopo le 4.