A fuoco il tetto del Dipartimento di Fisica dell'Università: nessun problema per gli studenti

Intervento dei vigili del fuoco ieri, lunedì 17 giugno, poco prima delle ore 20 per l’incendio sul tetto dell’edificio Paolotti, sede del Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università, in via Belzoni a Padova: nessuna persona è rimasta coinvolta, evacuata precauzionalmente la struttura.

I fatti

Impegnati sul posto le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, coordinati dal funzionario di guardia. Le fiamme divampate sul tetto, probabilmente per l’esecuzione di alcuni lavori sulla copertura, sono state estinte, evitando la propagazione del rogo al resto della struttura. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area sono terminate dopo la mezzanotte. La struttura è tornata fruibile agli studenti nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno, dopo un ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco.