Enorme cumulo di ramaglie a fuoco: ci vogliono sette ore per domare l’incendio

I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere il rogo e bonificare l’area

Ci sono volute circa sette ore per domare l'incendio che ha interessato un enorme cumulo di ramaglie a San Giorgio in Bosco.

I fatti

Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 19.30 di lunedì 13 settembre in via Bosco Valsugana, all'interno di un vivaio. I pompieri si sono precipitati sul posto con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, spegnendo il rogo (e bonificando l’area) solo alle ore 2.30 di notte. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.