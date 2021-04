Il tetto dell’allevamento avicolo va a fuoco: morti 4mila polli

A fuoco la copertura di un capannone di oltre 1900 mq, adibito ad allevamento avicolo nel comune di Ponso. Un evento già di per sé tragico, ma a questo si deve aggiungere la morte di 4mila polli.

I fatti

È successo tutto nel primo pomeriggio di venerdì 16 aprile e sul posto sono intervenuti i pompieri arrivati da Este e da Padova con un’autopompa, due autobotti e nove operatori. L’incendio che ha riguardato la copertura della struttura, con il coinvolgimento dell’impianto fotovoltaico del capannone è stato così circoscritto e spento.

Le cause

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso.