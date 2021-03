Auto a fuoco nel garage, l'incendio brucia gran parte della casa: intossicato il proprietario

Tutto è partito dall'auto nel garage: un 76enne di Borgoricco è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero dopo essere rimasto intossicato in seguito a un incendio che ha coinvolto la sua abitazione.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 17 marzo proprio a Borgoricco, in via Desman: il rogo, innescato da un guasto all'impianto elettrico della macchina parcheggiata nella rimessa, si è subito propagato al resto dell'immobile, che ha riportato danni ingenti. Il proprietario ha cercato di spegnere l'incendio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, ma è rimasto intossicato. Nessun'altra persona risulta al momento coinvolta: sul posto anche i carabinieri per i rilievi.