Le fiamme divorano il capanno, distruggendolo in pochi minuti: pauroso incendio nell'Alta

Tutto distrutto, ma nessun ferito: incendio nella serata di sabato 21 novembre nell'Alta Padovana.

L'incendio

È successo in via Fabris a Camposampiero, dove ha preso fuoco un ricovero di attrezzi agricoli: i pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Santa Giustina e Cittadella, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando l’estensione dell’incendio, che ha distrutto diversi mezzi agricoli tra i quali un motocoltivatore e una fresa. Le cause, di probabile origine elettrica, sono al vaglio delle squadre intervenute: le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi sono terminate dopo circa due ore.