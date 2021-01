Maxi-incendio ad Albignasego: a fuoco l'area del ristorante ed ex discoteca

Un maxi-incendio ha colpito nel pomeriggio di domenica 17 gennaio l'area di Villa Mary, ristorante di Albignasego.

Incendio

Le fiamme - sviluppatesi con ogni probabilità a causa di un corto circuito - hanno avvolto intorno alle ore 15 un magazzino in cui erano accatastati tavolini e altre componenti d'arredo. I pompieri sono all'opera per domare l'incendio nell'area in cui negli anni scorsi era attiva la discoteca Inbloom - Papessa.

(Notizia in aggiornamento)