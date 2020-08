Fiamme nella notte: incendio distrugge un deposito di rotoballe

Un incendio di vaste proporzioni ha reso necessario l'intervento massiccio dei vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì nell'Alta Padovana dove ha preso fuoco un deposito di rotoballe all'aperto.

Incendio

I pompieri sono dovuti accorrere in via Gomiero a Piazzola sul Brenta per il rogo al deposito che ha fatto salire alte in cielo le fiamme. Nell'incendio è rimasto lievemente danneggiato un trattore parcheggiato nelle vicinanze. Le squadre arrivate da Cittadella, Padova e con i volontari di Santa Giustina hanno operato per lo spegnimento degli oltre 200 quintali di foraggio. Le operazioni sono proseguite fino alla tarda mattinata e nessuno è rimasto ferito.