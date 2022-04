Principio di incendio in una serra, distrutta la copertura e parte del materiale all'interno

Si è sviluppato un principio di incendio all'interno di una serra che veniva utilizzata come deposito attrezzi. Se ne sono occupati i vigili del fuoco.

L'incendio

Era mezzogiorno di giovedì 14 aprile quando i pompieri hanno ricevuto la chiamata d'emergenza. Partiti dalla sede centrale, sono arrivati in via Battisti a Vigodarzere dove c'era una serra che veniva usata anche come deposito attrezzi. All'interno si era sviluppato un principio di incendio che i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere. Le fiamme hanno distrutto la copertura della serra e parte del materiale che lì era depositato. I tecnici della squadra intervenuta analizzeranno la dinamica e capiranno cosa abbia appiccato il fuoco. Le operazioni di spegnimento e mezza in sicurezza sono terminate dopo un'ora e mezza dalla partenza.