Incendio in un silos pieno di scarti di falegnameria, pompieri al lavoro per tutto il giorno

Per tutta la giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare un incendio scoppiato all'interno di un silos adibito al recupero di segatura.

L'incendio

Dalle 10.30 di martedì 24 maggio i pompieri non hanno avuto un attimo di tregua. Un incendio è scoppiato in via Sabbionara a Merlara all'interno di un silos adibito al recupero di segatura e scarti truciolari di falegnameria. Le fiamme hanno trovato terreno fertile negli scarti del legno e ci sono volute ore per domarle. I vigili del fuoco sono arrivati da Este e da Padova con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e sette operatori. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Alle 18.30 erano in fase di ultimazione le operazioni di scarico e bonifica del silos. Ora la squadra intervenuta cercherà di capire quale sia stata la causa dell'incendio.