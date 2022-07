Sterpaglia a fuoco lungo la strada regionale: le fiamme lambiscono la carreggiata

Basta una sigaretta lanciata in corsa da un'auto e non spenta a dovere, e in un attimo si crea una situazione di vero pericolo: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella serata di ieri lungo la Sr 308 - Nuova strada regionale del Santo per spegnere una serie di roghi che hanno interessato le sterpaglie a lato della carreggiata.

I fatti

È accaduto intorno alle 21.30 di ieri, mercoledì 13 luglio, tra i chilometri 4 e 6: molte le chiamate alla sala operativa del 115, soprattutto per i forti disagi segnalati dagli automobilisti per la scarsa visibilità, che ha reso molto pericolosa la circolazione. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco volontari di Borgoricco sono terminate dopo circa un’ora.