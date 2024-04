Tetto di un'abitazione prende fuoco, tutti salvi: in corso la bonifica dei vigili del fuoco

Sono ancora in corso, questa mattina 20 aprile, le operazioni di bonifica dell’incendio del tetto in legno di un’abitazione divampato intorno alle 18:00 di venerdì: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati da Abano Terme e da Padova con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme evitando l’estensione del rogo all’abitazione affiancata, rimasta coinvolta parzialmente. L’intera abitazione dove è divampato l’incendio è al momento inagibile. Gravi i danni. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto durante le operazioni di spegnimento anche il sindaco di Pernumia.