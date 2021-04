Fienile a fuoco sui Colli Euganei: le fiamme distruggono due trattori

Fiamme alte, e trattori a fuoco: danni ingenti causa incendio sui Colli Euganei.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 a Teolo, in via Lombardo: l'incendio ha interessato uno stabile adibito a fienile e ha letterealmente bruciato due trattori. I vigili del fuoco, arrivati da Abano Terme e Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, luìe cui cause sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 4 ore.