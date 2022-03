Esplosione nell'azienda di cosmetici: operaio ustionato elitrasportato d'urgenza in ospedale

Un ferito grave elitrasportato in elicottero all'ospedale di Padova e altri due lievi a Schiavonia: questo il bilancio di un'esplosione avvenuta alla Claire Spa, azienda di Vanzo di San Pietro Viminario.

I fatti

È accaduto intorno alle ore 9.30 di lunedì 21 marzo: ancora da capire le cause dell'esplosione, che ha provocato un piccolo incendio. Ad avere la peggio un 25enne residente in zona termale, che ha riportato ustioni al viso e alle mani. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e lo Spisal oltre al Suem 118, che ha trasportato gli altri due feriti lievi in ambulanza a Schiavonia.

(Notizia in aggiornamento)