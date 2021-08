Incendio in un'autofficina nel quartiere Sacro Cuore, fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un devastante incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 29 agosto in un'autofficina in via Ivrea a Padova, nel quartiere Sacro Cuore.

Incendio

Il rogo si è sviluppato poco prima delle ore 16, e subito un'alta colonna di denso fumo nero si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per domare le fiamme. A causarlo sembrerebbe essere stato il surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico. Almeno una decina delle auto posteggiate nel capannone sono rimaste danneggiate. Ingenti i danni come ha potuto immediatamente constatare anche il titolare che si è precipitato sul posto, anche se per una stima precisa bisognerà aspettare qualche giorno. Il fumo è stato visibile anche da molto lontano rispetto a dove l'incendio si è innescato, anche per questo le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerosissime.