A fuoco un garage: incendio scoppiato in legnaia cove c'erano due bombole gpl

Alle 7:15 di oggi, sabato 3 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Argine Sinistro Brenta a Santa Margherita di Codevigo per l’incendio di un garage. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco e da Padova con un’autopompa, due autobotti e 7 operatori, hanno spento le fiamme che si sono anche estese alla legnaia retrostante. Rinvenute all’interno del garage due bombole di GPL. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.