Zanardi senza pace: a fuoco la sua casa di Noventa. Il campione trasferito a Vicenza

Un incendio è scoppiato nella villa di Alex Zanardi, a Noventa Padovana. E' successo oggi 2 agosto alle 15,30 in via De Gasperi, una delle zone più residenziali e del perimetro comunale. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato l'impianto fotovoltaico e le fiamme sarebbero già state spente dopo due ore di intenso lavoro. Al momento, secondo quanto si apprende, si stanno valutando gli eventuali danni ai macchinari che assistono l'ex campione, che a giugno del 2020 è rimasto coinvolto in un'incidente nel senese mentre partecipava ad una gara di handbike, e se si renda necessario il trasferimento. In via precauzionale e per decisione presa dalla famiglia, Alessandro Zanardi è stato trasferito in un centro medico di Vicenza. Sul posto anche i carabinieri. Per tutta la durata dell'intervento, su precisa direttiva della famiglia, i cronisti sono stati tenuti a debita distanza per non violare la privacy della casa del campionissimo. Già domani sarà possibile avere una stima più precisa dei danni. L'unico dato certo al momento è che i pompieri hanno escluso la matrice dolosa, ritenendo che la guaina posta a protezione dei pannelli fotovoltaici, complici le temperagture elevate, si sarebbe surriscaldata generando fumo e fiamme. Sgomenti i vicini di casa del campionissimo che hanno trattenuto a lungfo il fiato temendo che qualcosa di grave fosse capitato ad Alex Zanardi.