Volante a fuoco in mezzo alla strada: poliziotti salvi ma auto distrutta

Quel fumo che fuoriusciva dal cofano dell'auto di servizio li ha subito insospettiti. E appena scesi sono arrivate anche le fiamme: un incendio ha distrutto una volante della polizia.

La dinamica

La disavventura è occorsa nel primo pomeriggio di sabato primo agosto in via Enrico degli Scrovegni a Padova: gli agenti erano a bordo della Seat Leon con la livrea della polizia e alla vista dell'intenso fumo l'hanno abbandonata al centro della strada (lontana dalle altre macchine in sosta) uscendo in fretta e furia prima che le fiamme la divorassero completamente. L'incendio è stato poi domato dai vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto.