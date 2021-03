Inchiesta sul deragliamento del tram nel luglio 2019: per la Procura nessuna anomalia, si va verso l'archiviazione

Nessuna anomalia, il deragliamento del 10 giugno è stato quindi rubricato come un incidente che statisticamente può capitare

L’inchiesta sul deragliamento del tram del 10 giugno 2019 va verso l’archiviazione dopo la richiesta avanzata dal pm Sergio Dini in seguito ad approfondite verifiche sulle manutenzioni del mezzo pubblico, messe in dubbio da un esposto del «Comitato no rotaie».

Procura

La procura chiese subito accertamenti tecnici, conferendo l’incarico ad un ingegnere di valutare ogni più piccolo intervento, per capire se dietro alle continue manutenzioni ci fosse qualche negligenza nella gestione o difetti strutturali nei mezzi. La perizia ha però dimostrato che gli interventi sono sempre stati nella norma, né più né meno rispetto ad altri mezzi simili in altre città e con la stessa anzianità di servizio.