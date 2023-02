Inchiesta Euganeo, il pm dispone il dissequestro dello stadio

E' arrivata oggi 1 febbraio la risposta positiva del pm alla richiesta di dissequestro del cantiere all'Euganeo. La scorsa settimana il legale incaricato dal Comune Leonardo Arnau l'aveva depositata, motivandola con la risoluzione del contratto avvenuto con la Esteel, poi ufficializzata dall'Anac. Via ai sigilli quindi (la Gaurdia di Finanza è già intervenuta). Il Comune ora potrà preparare un nuovo bando, attraverso cui affidare poi l'ultima parte dei lavori del progetto. Progetto di restauro dell’Euganeo che prevede una nuova curva sud ad appena 6 metri dal campo, con 3.200 posti e due nuovi palazzetti dello sport. Un’operazione dal costo iniziale di 5,8 milioni di euro, arrivati poi a 7 a causa dell'aumento dei costi.

I fatti

Il cantiere dello stadio Euganeo, per il restyling della curva sud, è fermo da oltre due mesi a causa del sequestro. Sequestro avvenuto dopo l'inchiesta del pm Benedetto Roberti, che vede indagati i legali rappresentanti della ditta che si occupava del cantiere per subappalti illeciti, due funzionari comunali per turbativa d'asta, il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina per concussione. I lavori ora potranno ripartire dopo un nuovo bando e nuovi affidamenti dei lavori.

La nota

Ecco la nota diffusa dallo studio legale di Leonardo Arnau, che rappresenta il Comune: «In data odierna, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Padova, Dott. Benedetto Manlio Roberti, in accoglimento della richiesta di dissequestro del cantiere dello Stadio Euganeo, avanzata dal difensore del Comune di Padova, avv. Leonardo Arnau, ha disposto la revoca del sequestro preventivo del cantiere, vincolo che era stato eseguito l’8 novembre dello scorso anno, con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, Dott.ssa Elena Lazzarin. Aderendo alla prospettazione difensiva del Comune di Padova, il Pubblico Ministero ha accolto l’istanza di dissequestro, a seguito della formale risoluzione di diritto del contratto d’appalto, comunicata dall’Amministrazione all’impresa Esteel s.r.l., aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori della curva e dei palazzetti dello sport. Sul punto si era, d’altronde, espressa lo scorso 19 gennaio l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva confermato di aderire alla richiesta avanzata dal Comune di Padova, finalizzata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di appalto dei lavori di riqualificazione dello Stadio, senza che il cantiere venisse commissariato. Secondo il Pubblico Ministero non è più sussistente il pericolo di reiterazione del reato di subappalto non autorizzato, essendo stato risolto di diritto il contratto che legava il Comune alla Società Esteel, formalmente estromessa dai lavori in atto. Mentre i sigilli al cantiere sono stati rimossi nel pomeriggio di oggi dalla Guardia di Finanza di Padova, l’Amministrazione è ora al lavoro perché il cantiere per l’esecuzione delle opere pubbliche dello Stadio Euganeo possa essere riattivato rapidamente, secondo la disciplina prevista dal codice degli appalti».