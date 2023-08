Due cardiochirurghi e un medico dell'ospedale di Padova indagati per la morte di Angelo Pangrazio

Per la morte del giornalista Angelo Pangrazio, la Procura di Padova ha indagato tre medici dell’Azienda ospedaliera di Padova. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Pangrazio è deceduto a Natale dello scorso anno nel reparto di terapia intensiva dove era stato ricoverato dopo un’operazione al cuore per una insufficienza alla valvola mitralica. L’inchiesta, coordinata dal pm Marco Brusegan, è partita dall’esposto della sua compagna. A uccidere Pangrazio sarebbe stato uno shock settico fulminante e il contagio del batterio sarebbe avvenuto in ospedale, e con elevata probabilità in sala operatoria.

La Procura di Padova ha quindi iscritto nel registro degli indagati tre medici dell'ospedale. Sotto la lente del pm Marco Brusegnan sono finiti due cardiochirurghi e un medico specializzando. Per capire se vi siano state responsabilità nel decesso del giornalista veronese l'accusa ha affidato l'incarico a tre consulenti, che avranno 60 giorni di tempo per depositare una relazione. A loro faranno da contraltare i consulenti degli indagati, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova. Pangrazio aveva 65 anni: giornalista Rai, in forza alla Tgr del Veneto, era da poco in pensione. Per anni è stato anche impegnato nel Sindacato giornalisti Veneto e proboviro della Fnsi.