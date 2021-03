Guida ubriaco ed esce di strada: si scopre che non ha mai preso la patente

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Quando i carabinieri lo hanno soccorso volevano sottoporlo all'alcol test ma l'uomo si è rifiutato. Si è poi scoperto che non aveva mai sostenuto l'esame per la patente

Dopo essere uscito di strada non ne ha voluto sapere di sottoporsi all’alcol test e i carabinieri hanno scoperto che non aveva nemmeno mai conseguito la patente. È scattata la denuncia.

L’incidente

Nella serata di domenica 21 marzo un 37enne di Legnaro, noto alle forze dell’ordine, ha perso il controllo dell’auto mentre guidava in via Vescovo. Uscito di strada, è stato soccorso dai carabinieri che lo hanno trovato in evidente stato di alterazione psicofisica. Intuendo che avesse bevuto troppo i militari dell’Arma volevano sottoporlo all’alcol test ma l’uomo si è rifiutato categoricamente. Per altro, non aveva la patente perché non aveva mai sostenuto l’esame di guida. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.