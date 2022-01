Provoca un incidente dopo aver bevuto troppo: 59enne denunciato

Sono arrivati gli esami tossicologici fatti dopo che un uomo ha provocato un incidente. Nulla di buono per lui: è stato denunciato.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 5 gennaio i carabinieri di Galzignano Terme hanno denunciato un 59enne albanese di Vo’ per guida in stato di ebbrezza. Il giorno prima l’uomo, un operaio incensurato, aveva provocato un incidente stradale a Vo’ ed era stato sottoposto ad esami tossicologici. I carabinieri hanno potuto appurare che il 59enne era positivo all’alcol test con un valore pari a 0,95 grammi/litro. Per questo è scattata la denuncia.