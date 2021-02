Incidente sull'Altopiano, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: quattro feriti, uno è padovano

Poco prima delle 18 di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Caselli a Conco per un’auto Volkswagen finita contro il muro della strada dopo la perdita di controllo dell’autista.

I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le due giovani coppie sono state assistite dal personale del Suem. Si tratta infatti di quattro ragazzi tra i 24 anni e i 21anni. Tre di loro sono stati ricoverati al San Bassiano, tra questi un giovane residente a Padova, mentre la più grave, una 24enne, è stata elitrasportata a Trento dove si trova ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono in terminate in tarda serata.