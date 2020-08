Si immette sulla Romea, non vede la moto e la travolge: ferito un 27enne

Paura lunedì pomeriggio a Codevigo lungo la Romea per un incidente stradale che ha visto coinvolte due persone residenti a Correzzola.

La ricostruzione

Secondo quando ricostruito dai carabinieri verso le 17.45 una Dacia Logan condotta da F.Z., cinquantanovenne, dopo essersi fermata a fare rifornimento in una stazione di servizio, ne rientrare sulla Ss309 urtava un motociclo Aprilia 125 guidato da un 27enne di Correzzola. Il motociclista è stato sbalzato a terra ed è rimasto leggermente ferito. Per lui è stato necessario il ricovero in pronto soccorso a Piove di Sacco per le cure del caso. Fortunatamente le condizioni non sono gravi.