Incidente in barca al confine tra Padova e Venezia: marito e moglie elitrasportati in ospedale

Intorno alle ore 17 di oggi, sabato 13 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti nel canale Nuovissimo tra Valli di Chioggia e Conche di Codevigo per una barca finita contro le bricole che delimitano il corso d’acqua: ferita una coppia di coniugi sbalzati fuori bordo e finiti contro l’elica.

I fatti

I pompieri - arrivati da Chioggia con un’autopompa lagunare, da Piove di Sacco con gommone con i sommozzatori imbarcati a bordo dell’elicottero Drago 71 e il nucleo di Vicenza - hanno messo in sicurezza l'imbarcazione, mentre i due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti con due eliambulanze all'ospedale di Padova e Mestre: non sarebbero in pericolo di vita. In corso le operazioni per predisporre il recupero dell’imbarcazione, che si trova con la prua sopra le bricole.