Sniffa cocaina prima di mettersi al volante e causa un incidente: 31enne denunciata

Dopo l’incidente le sono stati fatti gli esami del sangue e la verità è venuta alla luce: si era messa al volante dopo aver assunto cocaina.

I fatti

Nella mattinata di martedì 9 febbraio i carabinieri di Abano Terme hanno denunciato una 31enne di Bovolenta per guida sotto l’influenza di stupefacenti. La donna è stata coinvolta in un incidente e, come da prassi, è stata sottoposta ad un esame tossicologico all’ospedale di Padova, per capire se avesse assunto droghe prima di mettersi al volante. E l’esame del sangue ha confermato i sospetti: la giovane donna aveva sniffato della cocaina.