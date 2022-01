Coinvolto in un incidente, prima di guidare aveva assunto cocaina

È arrivata la conferma. L’uomo che ha provocato l’incidente stradale aveva assunto cocaina prima di mettersi alla guida.

Il fatto

Sabato 29 gennaio i carabinieri di Piove di Sacco hanno fatto partire la denuncia nei confronti di un 37enne di Campolongo Maggiore (Venezia) per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Lo scorso 12 novembre l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sant’Angelo di Piove di Sacco. I carabinieri hanno ordinato degli accertamenti sanitari per capire se il 37enne fosse ubriaco o avesse assunto droghe prima di mettersi alla guida. Gli esami hanno confermato ciò che i militari sospettavano: nel sangue c’erano tracce di cocaina.