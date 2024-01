Scontro tra auto a Bovolenta, due feriti gravi: uno è intubato e ricoverato all'ospedale di Padova

Grave incidente stradale a Bovolenta, in via Navegauro, dove due auto si sarebbero scontrate e finite in un fosso. Sul posto è subito arrivato un elicottero e 2 ambulanze. Per ora il bilancio è di 3 feriti trasferiti a Padova, di cui due gravi (un uomo di 55 anni è intubato) e un altro in codice giallo grave. Nell'impatto frontale tra due auto, una Renault Megane e una Opel Zafira, tre persone sono rimaste seriamente ferite, mentre un quarto occupante ha rifiutato le cure del pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, la Opel era guidata dall'uomo 55 anni di Padova ora intubato, che aveva al suo fianco la moglie di 44 anni. Mentre nel secondo mezzo finito nel fossato c'era una donna di Polverara di 61 anni e il marito di 64 anni. Al vaglio degli agenti le cause che hanno portato allo schianto. Viabilità rallentata per un paio d'ore.