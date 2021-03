Perde il controllo dell'auto e uscendo di strada trancia i fili della rete telefonica: denunciato

Un 47enne ha bevuto qualche bicchiere di troppo prima di mettersi al volante. Non molto lucido, ha perso il controllo del mezzo e ha fatto diversi danni sia alla sede stradale sia ai fili della rete telefonica che costeggiavano la via

Il fatto

Nella serata di sabato 13 marzo un 47enne si è messo al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Mentre guidava sulla Sr 10 Padana inferiore a Monselice ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Nello schianto ha danneggiato non solo la sede stradale ma anche i fili della rete telefonica che costeggiavano la strada. I carabinieri, dopo aver tirato fuori l’uomo dal mezzo, lo hanno sottoposto all’alcol test e hanno scoperto che il tasso alcolemico era di 1,98 g/l. Il 47enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata sequestrata.