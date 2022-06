Perde il controllo del Doblò e sbatte contro un muretto, morto 26enne del padovano

Nella notte tra 17 e 18 giugno, attorno alle 3, la polizia stradale è intervenuta per un grave incidente a Gazzo Padovano. Un ventiseienne della zona ha perso il controllo della propria autovettura, un Fiat Dobló, urtando contro il muretto di un’abitazione nei pressi di una curva a gomito e si è ribaltato non molto lontana da dove abitava. Nonostante l'intervento del Suem, nella mattinata di oggi 18 giugno, l'uomo è deceduto in ospedale. La vittima è Davide Ceccato, vicentino di nascita ma residente a Gazzo.

Notizia in aggiornamento