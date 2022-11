Butta giù con l'auto un palo del telefono e il guardrail, finisce in un giardino ma ne esce illeso

Prima dell’alba di oggi, domenica 6 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Busiago e Via Marconi lungo la SP 58 a Villa del Conte, per un’auto finita fuoristrada che ha abbattuto un palo del telefono, prima di finire contro il guardrail. Incolume il conducente. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente è stato assistito dal personale del 118. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle prime luci del giorno.