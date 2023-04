Harley contro un auto alle Brentelle, motociclista ricoverato in condizioni gravissime

Grave incidente stradale sabato seraa Sarmeola di Rubano. Attorno alle 22, davanti al centro commerciale “Le Brentelle” si sono scontrati una Lancia Delta e una Harley-Davidson. L'uomo alla guida della moto, un 52enne, è stato soccorso da un’ambulanza del Suem e portato in ospedale in condizioni gravissime. Per consentire i soccorsi e i successi rilevamenti, il transito degli altri mezzi è stato bloccato, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del consorzio Padova Ovest. L'auto invece era guidata da un 31enne, che proveniva da via Mazzini e stava per svoltare in via della Provvidenza, mentre la moto arriva a da via Brentella. L’incrocio, al confine con il comune di Padova è ripreso dalle telecamere. Ora gli agenti del Consorzio stanno verificando se sia stata ripresa anche il momento dello scontro.