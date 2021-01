Travolto da un bovino nella sua azienda agricola: 48enne ricoverato e operato d'urgenza

Un incidente sul lavoro causato da uno dei suoi animali: un uomo di 48 anni è stato ricoverato all'ospedale di Padova e sottoposto a intervento chirurgico dopo essere stato travolto da un bovino.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato 16 gennaio a Brugine: dopo l'incidente - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - il personale del Suem 118 è prontamente accorso all'azienda agricola "Caron" per soccorrere l'uomo (uno dei due soci). Sul posto anche i carabinieri di Piove di Sacco oltre al personale Spisal per la gestione dell'infortunio sul lavoro.