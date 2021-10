Il camice si impiglia nel macchinario, operaia rischia il soffocamento

Il camice da lavoro è rimasto incastrato nel macchinario e ha rischiato di strangolarla. La donna è stata portata d’urgenza in ospedale. La prognosi è riservata.

L’incidente

Nella mattinata di lunedì 18 ottobre è avvenuto un altro incidente sul lavoro. Una 62enne stava lavorando alla ditta FilTessil sas di San Giorgio in Bosco, di via Consorti. Si trovava a fianco di una macchina avvolgi cavo: ad un certo punto la macchina ha afferrato un lembo del suo camice da lavoro. La donna è rimasta intrappolata e la stretta talmente forte che ha rischiato il soffocamento. A prestare i primi soccorsi sono stati i carabinieri di Tombolo in attesa che arrivassero i sanitari. Uno dei militari ha praticato il massaggio cardiaco sostituendo uno dei colleghi della 62enne che lo stava facendo da qualche minuto. Priva di sensi è stata portata al pronto soccorso di Padova, in prognosi riservata. Alla ditta è arrivato il personale dello Spisal che dovrà capire cosa abbia causato l’incidente.