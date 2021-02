Muletto travolge operaio di 53 anni: l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Incidente sul lavoro martedì pomeriggio verso le 16 a Campodarsego dove un operaio è stato investito da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spisal oltre ai sanitari del Suem 118 che hanno trasportato in ospedale il ferito.

L'incidente

L'episodio si è verificato in via Antoniana all'interno della ditta "Nord Italia Resine srl": R.A., 53 anni padovano, sposato, operaio, è stato colpito da un carrello elevatore in movimento. L'uomo che non ha mai perso conoscenza è stato trasferito in pronto soccorso a Camposampiero in codice rosso. La sua prognosi era riservata ma non si trovava in pericolo di vita.