Due incidenti sul lavoro nella stessa giornata in aziende diverse: operai portati al pronto soccorso

Due incidenti sul lavoro nell’arco della stessa giornata. In entrambi i casi i feriti sono stati portati al pronto soccorso, indagano carabinieri e Spisal.

I fatti

Il primo incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 settembre presso una ditta con sede in via Martiri della Libertà a Camposampiero. Un operaio 44enne di origini romene e residente in paese stava aiutando alcuni colleghi a riposizionare un bancale di lamiere sopra un tavolo: per farlo hanno utilizzato un muletto e l’uomo ha messo le mani sotto al bancale senza pensarci. I colleghi hanno immediatamente chiamato aiuto e il 44enne con le mani schiacciate è stato portato all’ospedale di Camposampiero. Più tardi, nella serata, due operai stavano lavorando presso una ditta di via Einaudi a Piazzola sul Brenta. Stavano prelevando materie plastiche da una pressa quando uno dei due, un 50enne di Villafranca Padovana, è rimasto incastrato nella pressa che si è chiusa, ferendosi alla mano. I carabinieri hanno aperto un'indagine.